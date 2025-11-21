Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti

İLKAY GÜNDOĞAN SAHALARA DÖNMEYE HAZIR Sakatlığını atlatan İlkay Gündoğan, yaklaşık bir ay sonra takıma dönmeye hazırlanıyor. Okan Buruk'un görev vermesi halinde yıldız futbolcu Gençlerbirliği karşısında sahada yer alacak.

TORREIRA DERBİ ÖNCESİ CEZA SINIRINDA Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Uruguaylı futbolcu kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

SON 2 MAÇTA GOL BULAMADI Galatasaray, Süper Lig'de son iki maçında gol atamadı. Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu. Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste iki lig maçında gol atamayan Galatasaray, bu seriyi bitirmek istiyor.

RAMS PARK'TA 32 MAÇTIR YENİLGİ YOK Galatasaray, iç sahada önemli bir seri yakalamış durumda. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta 23 galibiyet ve 9 beraberlik elde edildi.