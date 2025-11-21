Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, zorlu randevuda rakibini yenerek hem 3 puanla sahadan ayrılıp liderliğini sürdürmek hem de Union SG ve Fenerbahçe karşılaşmaları öncesinde moral bulmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk da özellikle forvet konusunda kararını verdi ve ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
LİDER GALATASARAY KAZANMAK İSTİYOR
Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 29 puanla haftaya lider girdi.
Gençlerbirliği ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 11 puanla 14. sırada yer alıyor.
6 KRİTİK EKSİK
Ev sahibi ekipte maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyeti nedeniyle forma giyemeyecek.
İLKAY GÜNDOĞAN SAHALARA DÖNMEYE HAZIR
Sakatlığını atlatan İlkay Gündoğan, yaklaşık bir ay sonra takıma dönmeye hazırlanıyor. Okan Buruk'un görev vermesi halinde yıldız futbolcu Gençlerbirliği karşısında sahada yer alacak.
TORREIRA DERBİ ÖNCESİ CEZA SINIRINDA
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Uruguaylı futbolcu kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
SON 2 MAÇTA GOL BULAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de son iki maçında gol atamadı.
Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu. Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste iki lig maçında gol atamayan Galatasaray, bu seriyi bitirmek istiyor.
RAMS PARK'TA 32 MAÇTIR YENİLGİ YOK
Galatasaray, iç sahada önemli bir seri yakalamış durumda. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta 23 galibiyet ve 9 beraberlik elde edildi.
YOĞUN FİKSTÜR BAŞLIYOR
Galatasaray, Gençlerbirliği maçıyla birlikte 22 günde 6 karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip ligde Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor ile karşılaşacak; Şampiyonlar Ligi'nde ise Union SG ve Monaco sınavlarında rakiplerine karşı mücadele edecek.
99. KEZ KARŞI KARŞIYA
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 99. kez karşılaşacak.
Geride kalan 98 maçta Galatasaray 55, Gençlerbirliği 22 kez kazandı; 21 mücadele berabere sona erdi.
İSTANBUL'DA AÇIK ÜSTÜNLÜK
İstanbul'da oynanan karşılaşmalarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde 34 kez kazandı; Gençlerbirliği ise 7 galibiyet alabildi.
SON 7 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 7 lig maçında Gençlerbirliği'ni yenmeyi başardı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 25 gol atarken, 6 gol yedi.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısındaki en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Gençlerbirliği ise rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 3-0'lık skorlarla aldı.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Teknikl direktör Okan Buruk'un sahaya Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.