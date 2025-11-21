PODCAST CANLI YAYIN

Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika haberi! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde 2017-2021 yılları arasında yürütüldüğü tespit edilen usulsüz işlemlerle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, hastanede görev yapan ve profesör olan bir doktorun öncülüğünde Medula sistemine kayıt yapılmadan hastaların kişisel verilerinin elde edildiği, muayene gerçekleştirilmemesine rağmen işlem yapılmış gibi gösterildiği ve kırmızı ile yeşil reçeteli ilaçların da aralarında bulunduğu sahte reçeteler düzenlendiği belirlendi. Sahtecilikle devletin 112 milyon lira zarara uğratıldığı olayda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde 2017-2021 yılları arasında yürütüldüğü tespit edilen usulsüz işlemlerle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Balıklı Rum Hastanesi (AA)Balıklı Rum Hastanesi (AA)

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Açıklamaya göre, hastanede görev yapan ve profesör olan bir doktorun öncülüğünde Medula sistemine kayıt yapılmadan hastaların kişisel verilerinin elde edildiği, muayene gerçekleştirilmemesine rağmen işlem yapılmış gibi gösterildiği ve kırmızı ile yeşil reçeteli ilaçların da aralarında bulunduğu sahte reçeteler düzenlendiği belirlendi. Sahtecilikle devletin 112 milyon lira zarara uğratıldığı olayda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İlaç (AA)İlaç (AA)



Konuyla ilgili Savcılık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2017-2021 yılları arasında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edildiği iddiasına ilişkin olarak;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Ecz. Y.E., Ecz. A.H., Ecz. çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K., ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında 21.11.2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı talimatları verilmiştir.

SGK (AA)SGK (AA)

SGK'YI 112 MİLYON TL ZARARA UĞRATTILAR

Sosyal Güvenlik Kurumunun provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edip hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, on günlük kontrol muayene tarihi geçen hastalara ya da hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üretilerek reçete düzenlenmesi ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilmesi suretiyle tanzim edilen reçetelerin fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun suç tarihi itibariyle 112 milyon TL zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Ayrıca temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak, maddi menfaat temin edildiği anlaşılmıştır.

