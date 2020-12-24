Islak saçlar tutulma yapar

Soğuk hava omurgalarımızı tehdit ediyor. Kas spazmına neden oluyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar, soğuk havalarda bel ve boyun sağlığımızı korumak için almamız gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

Bel ile boyun bölgeniz soğuğa doğrudan maruz kalmayacak şekilde giyinin. Bu nedenle belinizi açıkta bırakan kıyafetlerden kaçının, atkı kullanmayı ihmal etmeyin.

İnce giyinerek soğuk havanın doğrudan etkisine maruz kalmak da omurgayı tehdit ediyor. Hava şartlarına uyumsuz şekilde ince giyinmekten kaçının.

Islak veya nemli saçlar boyun bölgesinde soğuğun olumsuz etkisini kolaylaştırarak boyunda tutulmaya yol açabiliyor.

Omurga sağlığınız için masa başında otururken bel boşluğunu destekleyen bir yastık kullanmaya ve dik pozisyonda olmaya özen gösterin.

Soğuğun olumsuz etkilerine karşı mücadele etmenin bir başka önemli yolu da omurgayı sıcak tutmak için spor yapmak.

Rüzgarlı havalarda cereyanda kalmamaya dikkat edin.

Ofiste ya da evde klimanın doğrudan omurganıza gelmesini önleyin.

Vücudunuzu yormayan yürüyüş, yüzme, uzman eşliğinde pilates ile fitness programlarını düzenlı olarak uygulayın.