Yangına sessİz kalmayın

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayhan Avcu, kahve, çikolata, aşırı kalorili ve yağlı gıdalar, turunçgiller, baharatların birçok sağlıklı kişide bile günlük hayatta fizyolojik reflü gelişebileceğini söyledi.

Dr. Ayhan Avcu, "Hayat tarzı değişikliği şart. Öncelikle reflüyü artıran ve semptomların oluşmasına sebep olan kahve, çikolata, aşırı kalorili ve yağlı gıdalar, turunçgiller, baharatlar ve alkol gibi gıdalardan kaçınılmalı. Reflüyü mekanik olarak önlemeye yönelik yatak başının yükseltilmesi, yemeklerden sonra en az 2-3 saat uzanmama ve karnı sıkan dar kıyafetlerden kaçınma önemli katkı sağlayacaktır. Kilo alımı ile beraber reflü şikayetinde belirgin artış görüleceğinden hastaların mutlaka kilo verme konusunda teşvik edilmesi de önemli" dedi.