Tehlikeye göz kırpmayın! Gözlere çay damlatmak zararlı mıdır?

Doç. dr Aylin Kılıç, göz sağlığı ile ilgili TAKVİM'e önemli bilgiler verdi.
Çayın içindeki birtakım maddelerin göz kapaklarına faydalı olduğunu savunan görüşler olsa da bu iddialar bilimsel teyide muhtaçtır. Çay pansumanının yararı sıcak olmasından ve baskıyla yapılmasından kaynaklanır. Bunu temiz bir havluyu sıcak suyla ıslatıp gözünüze uygulayarak da yapabilirsiniz.
BADEM YAĞI:
Kirpiklere sürülen badem yağı, susam yağı gibi yağların kirpik uzamasına olan etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ancak söz konusu yağlar göz içine kaçtığında alerji, irritasyona yol açar.
GÖZ HİJYENİ:
Nasıl duş alırken saçımızı yıkıyor, ovalayıp şampuanlıyorsak, aynı anda 1-2 dakikamızı gözümüz için de ayırabiliriz. Bebe şampuanı kullanarak kirpiklerimizi hafif mekanik baskı ile sıcak suyla yıkayabiliriz. Bu alışkanlık uzun dönemde kirpik ve kapak sağlığı için koruyuculuk sağlar.