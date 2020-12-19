Tehlikeye göz kırpmayın! Gözlere çay damlatmak zararlı mıdır?

Çayın içindeki birtakım maddelerin göz kapaklarına faydalı olduğunu savunan görüşler olsa da bu iddialar bilimsel teyide muhtaçtır. Çay pansumanının yararı sıcak olmasından ve baskıyla yapılmasından kaynaklanır. Bunu temiz bir havluyu sıcak suyla ıslatıp gözünüze uygulayarak da yapabilirsiniz.