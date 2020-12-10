Göz kuruluğuna somon sardalya

Pandemi nedeniyle birçok insan evden çıkmıyor. Ancak bu durum göz kuruluğuna neden oluyor. Uzmanlar, bu problemin yaşanmaması için şunları öneriyor:

2 LİTRE SU: Sağlıklı gözyaşı üretimi için vücudumuzdaki su oranının yeterli düzeyde olması gerekiyor. Göz kuruluğuna karşı günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

40 SANİYE MOLA: Ekrana baktığımız süre boyunca göz kırpma aralığımız azalıyor ve gözyaşı çok daha hızlı buharlaşıyor; bu durum da göz kuruluğuna neden oluyor. Her 40 dakikada bir 40 saniye kadar ara vermeyi de ihmal etmeyin.

BOLCA OMEGA-3

YAPILAN araştırmalar, omega- 3'ün göz kuruluğu semptomlarını azalttığını gösteriyor. Sağlıklı gözyaşının en üst katmanını yağ tabakası oluşturuyor. Dolayısıyla omega 3'ten zengin olan balıkların (uskumru, ton, somon ve sardalya) yanı sıra ceviz ve semizotu gibi besinleri tüketmek gerekiyor.



KALP DOSTU CEVİZ

Ceviz, bakır ve omega 3 açısından zengin içeriği sayesinde cildi güzelleştirir. Cilt hücrelerinin daha canlı kalmasını sağlar. Kötü kolesterolü düşürür. Diyabeti yavaşlatır. Kalbi korur...

Zeytin hafızayı GÜÇLENDİRİYOR

Düzenli olarak zeytin tüketimi kolon kanserine yakalanma riskini düşürür. İçeriğindeki A vitamini sayesinde katarakt hastalığını önler. Hafızayı güçlendirir. Kalpteki ritim bozukluklarının düzene girmesine yardımcı olur. Solunum yolu alerjilerinde de fayda sağlar.

BROKOLİ KANSERE KARŞI KORUR

BROKOLİNİN içeriğinde bulunan biyoaktif bileşikler, vücudun antioksidan kapasitesini artırır. Antimikrobiyal etkiler gösterir ve böbrek kanseri, prostat kanseri, idrar kesesi ve akciğer kanseri riskini azaltır. Büyümüş tümörlerin gerilemesine katkı sağlar.