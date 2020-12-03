Mikrocerrahide bir ilki Türk doktorlar başardı





'AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ'

Serbest doku transferi ameliyatının yaklaşık 7 saat sürdüğünü kaydeden Doç. Dr. Çil, operasyon sırasında çapı 1 milimetreden küçük olan damarları mikroskop altında çıplak gözle görülemeyen dikişlerle bağladıklarını ifade etti. Çil, "Ameliyat sırasında hastamızdan alınan damarlar 1 milimetreden küçük damarlardır. Uygulanan bölge de çok küçük bir bölgedir. Elin ana damarlarını bozmamak için, el üstünde 1 milimetreden küçük diğer damarlara bu aldığımız damarlar bağlanmıştır. Literatür taramasında, bu seviyedeki travmalı bir hastaya daha önce hiç gerçekleştirilmemiş bir işlemi yaptığımızı gördük. 1 milimetreden daha küçük damarları bağlama işlemine dünyada 'süper mikrocerrahi' denmektedir. Yani çok süper bir işlemdir. Bunu yapanlara da 'süper mikrocerrah' denmektedir. Yaklaşık 7 saatin sonunda ameliyatımızı başarı ile tamamladık. Hastamızı bu süreçte çok yakından takip ettik, ameliyatımız başarılı oldu" şeklinde konuştu.



'TIP LİTERATÜRÜNDE EŞİ YOK'

Doç. Dr. Yakup Çil, 7 saat süren operasyonda çapı 1 milimetrenin altında olan damarların dikilmesinin tıp literatüründe mecvut olmadığını söyledi. Türkiye ve dünyada bir ilki başardıklarını kaydeden Çil, şunları söyledi:

"Literatürde bir ilk gerçekleştirildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, dünyada bu seviyede yapılabilecek en sıra dışı vakalardan biri başarı ile gerçekleştirildi. Bu süper mikro cerrahi işlemini gerçekleştirmek hem ülkemiz adına hem bizim adımıza hem de Türk tıbbı açısından çok onur verici bir işlemdir. Ameliyatımız başarılı oldu. Hastamızda da ameliyat sonrası bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Hastanın el fonksiyonlarını tam olarak geri kazanabilmesi için hastayı takibimiz devam edecek. Hastamıza, daha önce literatürde yapılmamış süper mikrocerrahi işlemi uygulandı ve başarılı oldu. Bu ameliyat literatürde mevcut değildir. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı.