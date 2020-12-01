Covıd-19'un, sperm üretiminden sorumlu hücrelere zarar verdiği ve DNA hasarlanmalarına neden olduğu düşünülüyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Adayener, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: Bir bilimsel çalışmada 38 hastanın altısının semen (meni) örneklerinde virüse rastlanmış. Geniş hasta sayılı bir çalışmaya göre ise COVID-19'un erkek hastaların yüzde 19'unun testislerinde bir çeşit konforsuzluk (ağrıdan ziyade baskı hissi) yarattığı tanımlanmıştır. Aslında testisler ürettikleri spermlerin vücut savunma hücreleri tarafınca öldürülmeden yaşayabileceği özel bir immün cevapsız sahaya (bağışıklık sisteminin yanıtsız olduğu saha) sahiptirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde COVID-19'un testislerde uzun süre kalıcı olabilmesi mümkündür. COVID-19'un, erkeklik hormonu olan testosteron üretimini de olumsuz etkilediği ile ilgili çalışmalar var. Düşük testosteronlu olguların hastalığı daha ağır olarak geçirdiği iddia edilmiş. Ancak COVID-19'un kesin olarak erkeklerde kısırlığa neden olduğunu söyleyebilmek için daha zamana ihtiyaç var.