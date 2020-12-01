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    • Sağlık
    • 01.12.2020 Gazete
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    Bilim insanları araştırdı! Coronavirüs oluşumuna zarar veriyor...

    Covıd-19'un, üretiminden sorumlu hücrelere zarar verdiği ve hasarlanmalarına neden olduğu düşünülüyor. Araştırmalara göre Coronavirüs, sperm oluşumuna zarar veriyor. Hastalığı ağır atlatanların testosteronlarında düşüş oluyor

    KISIR-19!

    Covıd-19'un, üretiminden sorumlu hücrelere zarar verdiği ve hasarlanmalarına neden olduğu düşünülüyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. , konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: Bir bilimsel çalışmada 38 hastanın altısının semen (meni) örneklerinde virüse rastlanmış. Geniş hasta sayılı bir çalışmaya göre ise COVID-19'un erkek hastaların yüzde 19'unun testislerinde bir çeşit konforsuzluk (ağrıdan ziyade baskı hissi) yarattığı tanımlanmıştır. Aslında testisler ürettikleri spermlerin vücut savunma hücreleri tarafınca öldürülmeden yaşayabileceği özel bir immün cevapsız sahaya (bağışıklık sisteminin yanıtsız olduğu saha) sahiptirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde COVID-19'un testislerde uzun süre kalıcı olabilmesi mümkündür. COVID-19'un, erkeklik hormonu olan testosteron üretimini de olumsuz etkilediği ile ilgili çalışmalar var. Düşük testosteronlu olguların hastalığı daha ağır olarak geçirdiği iddia edilmiş. Ancak COVID-19'un kesin olarak erkeklerde kısırlığa neden olduğunu söyleyebilmek için daha zamana ihtiyaç var.

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    Haberler Sağlık Bilim insanları araştırdı! Coronavirüs sperm oluşumuna zarar veriyor...