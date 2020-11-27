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    • Sağlık
    • 27.11.2020 Gazete
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    şifa dolu!

    şifa dağıtıyor. riskini azaltıyor. Cilt kusurlarına iyi geliyor. Kalsiyum ihtiyacını karşılıyor

    Maden suyu şifa dolu!

    İlk defa online platformda düzenlenen I. Ulusal Maden Suyu Kongresi ile maden suyunun bilinmeyen yönleri gün yüzüne çıkarıldı. Mineralli suların kozmetik uygulamalarını anlatan Doç. Dr. Ayşe Karadağ, "Maden sularının cilt sağlığı üzerine arındırıcı, temizleyici, nemlendirici, antioksidan özellik gösterme gibi etkileri vardır" dedi.

    MİNERALLER ÖNEMLİ
    Maden suyunun sağlık üzerine etkisi ve kanser riskini azaltma üzerine olumlu etkisi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yavuz Dizdar, "İnsan vücudunun kaçınılmaz ihtiyaç gösterdiği mineraller var. Bu mineraller tek başına bir işe yaramıyor ama biyolojik sistemin çalışması için zorunludur" diye konuştu. Hülya Yılmaz Önal "Kalsiyum ihtiyacı olan bireylerin diyetlerine ekleyebiliriz. Günlük ihtiyacı karşılamak için sağlıklı bireylerde de maden suyu tüketimini teşvik edebiliriz" ifadelerini kullandı. Dr. Zeynep Hazal Tekin "Maden suyu, bebek mamalarına eklebilir. Çocuklara iyi gelebibilir" diye konuştu.

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