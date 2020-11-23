İnsanlık, Coronavirüs nedeniyle daha çok evde kalıp daha az hareket etmeye başladı. Bu durum fiziksel açıdan zorlanmalara yol açtı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Selda Özçırpıcı, önerilerini şöyle sıraladı: 1SAĞLIKLI kaslar için protein düzeyine dikkat etmek gerekir. Günlük protein alımı yaşlı hastalarda kilogram başına ortalama 1.2-1.3 gr düzeyinde olmalı. 2D vitamini de hayati öneme sahiptir. Eksikliği kas kaybına ve kas güçsüzlüğüne yol açar. D vitamini; Somon, ton balığı ve yumurtada bolca vardır. 3KAS gücünün ve kitlesinin korunmasında en önemli faktör, düzenli egzersiz yapmaktır. Evin içinde bile olsa haftada en az 3 gün, 30-45 dakikalık tempolu yürüyüş yapın. 4ÖZELLIKLE ileri yaşta olanların her yarım saatte bir kalkıp ev içinde dolaşmaları, solunum egzersizi yapmaları kas kaybını önlemede onlara yardımcı olur.

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