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    • Sağlık
    • 22.11.2020 Gazete
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    ı bitirir

    Sağlık problemleri gibi durumlar ta ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. de cinselliğin en büyük düşmanı olarak gösteriliyor.

    Stres bitirir

    Araştırmalar, kadınların konularında son derece duyarsız olduğunu kanıtladı. bu konuda önemli uyarılarda bulundu: Yaşanan sağlık problemleri gibi durumlar ta ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. İşte bu sorunların üzerini kapatmamalısınız. Aynı zamanda bu araştırmaların sonucunda kadınlar orgazm olma konusunda zorluklar çekiyor. Peki, bu durumun en önemli nedeninin psikolojik nedenler olduğunu biliyor muydunuz? altındaysanız, cinsel hayatınızda da sorunlar başlıyor. Başınıza gelen kötü bir olay sonrası baş gösteren üzüntüler de cinsel sağlığınızda hasarlar bırakıyor. Uzmanlar hangi durumda olursa olsun, önce eşinizle sonra da doktoronuzla bu sorunları çözmeyi öneriyor. Çünkü hasıraltı edilen sorunlar asla çözülmez. Mutlak surette kısa süre sonra karşınıza daha ağır bir sorun olarak çıkar.

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