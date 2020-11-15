Obezite menopoza davetiye!

Kadınlarda yumurtlama ve doğurganlık sürecinin sona ermesi, menopoz olarak adlandırılıyor. Erken menopoz ise 40 yaşından önce kadınların adetten kesilmesiyle ortaya çıkıyor. Uzmanlar, genetik faktörlerin yanı sıra doğum sayısı, kilo ve sigaranın menopoz yaşını etkilediğini belirtiyor

Erken menopoz riskini düşürmek için şunları öneriyor:

Hareketsiz yaşam tarzı erken menopoz riskini yükseltmektedir.

Sigara erken menopoza neden olur.

Çok zayıf ya da çok kilolu olmak, menopoz riskini artırır.

Doğum kontrol hapı, menopozu erteler.