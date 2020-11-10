Kıyılmış maydanoz ve ufalanmış peyniri karıştırın. Yufkaları 5 cm genişliğinde uzun şeritler halinde kesin. Şeritlerin uç kısımlarına birer tatlı kaşığı maydanozlu karışımdan koyup muska şeklinde sarın. 25 cm çapında yuvarlak ve kelepçeli kalıbı, 1 tatlı kaşığı tereyağı ile yağlayıp pişirme kağıdıyla kaplayın. Muskaları, sivri tarafları yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Sos için tereyağını eritip soğutun, yumurta ile sütü ekleyip, çırpın ve yufkaların üzerine dökün. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Susam serpip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızarana kadar 35-40 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Malzemeler:

3 adet yufka

300 gram beyaz peynir

7-8 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tereyağı

1-2 yemek kaşığı susam Sos için:

75 gram tereyağı

3 adet yumurta

2.5 su bardağı süt

ZAMANSIZ LEZZETLER / EMİNE TUNADAN