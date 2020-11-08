35’ten önce anne olun

Kısırlık, günümüzde kadın-erkek herkesi tehdit ediyor. Bu durum, evlilikleri bile bitiriyor. Peki, kısırlık nasıl ortaya çıkıyor ve ne yapmak gerekiyor? Takvim, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor. Yeditepe Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları- Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Prof. Dr. Gazi Yıldırım, kısırlığın ne olduğunu ve yaşın kısırlık üzerindeki etkisini açıklıyor...

NEDİR BU KISIRLIK?

Çiftlerin düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen bir yıl içerisinde gebelik elde edilememesine infertilite (kısırlık) deniliyor. Düzenli ilişkiye rağmen her ay gebe kalma şansının ancak yüzde 25 olduğunu söyleyen Yıldırım, toplumda kısırlığın yüzde 15 civarında olduğunu belirtiyor. Kadınların yumurtalıklarındaki yumurta bittiğinde, menopoz başlıyor ve artık yumurta kalmıyor. Bunun yanı sıra 35 yaşından sonra hızlanan bu azalmaya yumurtadaki kalite bozulması da ekleniyor. 25 yaşındaki bir kadın 2-3 ay içinde gebe kalabilirken, 35 yaşın üzerindeki normal kadınlarda bu süre 6 aydan daha uzun sürüyor.

ERKEKLERDE DURUM FARKLI

Erkeklerde ise durum tam tersi ilerliyor. İleri yaşlarda da erkekte iyi kötü sperm üretimi devam ediyor. Yalnızca ateşli hastalıklar, ergenlik döneminde geçirilen kabakulağa bağlı oluşan testis iltihaplanması (orşit), cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar ve tüberküloz erkeklerde kısırlığa yol açabiliyor...

KIRMIZI ETE MOLA!

Yaşam tarzı, kısırlık üzerinde büyük rol oynuyor. Tek başına stres bile kadınlarda kısırlığa yol açıyor. Obezite, aşırı zayıflık, hareketsiz yaşam, karbonhidrattan zengin beslenme, fast food-işlenmiş gıda tüketmek genel sağlığı ve üreme potansiyelini tehlikeye sokuyor. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre kırmızı et ve trans yağdan fakir, sebze ve süt ürünlerinden zengin bir diyet ise doğurganlığı artırıyor...

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yaşam tarzı, kısırlık üzerinde büyük rol oynuyor. Tek başına stres bile kadınlarda kısırlığa yol açıyor. Obezite, aşırı zayıflık, hareketsiz yaşam, karbonhidrattan zengin beslenme, fast food-işlenmiş gıda tüketmek genel sağlığı ve üreme potansiyelini tehlikeye sokuyor. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre kırmızı et ve trans yağdan fakir, sebze ve süt ürünlerinden zengin bir diyet ise doğurganlığı artırıyor...

Tüp bebek, çocuk isteyen çiftlerin yardımına koşuyor. 1 yıl korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayanlar bu tedaviye başvuruyor. 35 yaşından sonra bu süre 6 aya iniyor. 40 yaşından sonra ise hiç beklenmiyor. Spermiogram testi ile erkeğe ait bir sorun olup olmadığına bakılıyor. Kadının ise genel jinekolojik muayenesi ve rahim agzı smear testi yapılıyor. Kandan AMH, FSH, LH Estrojen seviyeleri kontrol ediliyor...

KISIRLIK NEDENLERİ:

Kadına ait nedenler: Yüzde 40-50

Erkeğe ait nedenler: Yüzde 30-40

Çifte ait nedenler: yüzde 20-25

Açıklanamayan nedenler: Yüzde 10-15

PROF. DR. GAZİ YILDIRIM - KISIRLIK VE TÜP BEBEK TEDAVİSİ-1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



YARIN: TÜP BEBEK NE KADAR BAŞARILI?