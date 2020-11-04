Kısa molalar aşkı büyütür

Aşkın ömrünü merak ediyorlar. Aşkın 3 yıl sürdüğünü, 5 yılda bittiğini iddia edenler var. Ancak aşk aslında hiç bitmez. Eğer gerçek aşk ise. Evliliklerin 10 veya 20 yılı aşanlar monotonluktan şikayet etmeye başlar. İşte en büyük tehlike bu. Çiftler monotonluğu sessizce yaşamaya başladığı takdirde, ilişkide sebepsiz sorunlar ortaya çıkar. O nedenle monotonluğu bitirmek çok önemli. Örneğin anne çocuğuyla birlikte bir akrabasının yanına birkaç günlüğüne gidebilir.

Ya da şehir dışındaki annesine gidip ilişkinin tekrar özlem halini almasını sağlayabilir. Çiftler birbirlerine özgünlük alanı da bırakmış olurlar. Bu deneyimlenmiş ve kabul edilmiş bir durumdur.

Çiftler, birlikte yaşadıklarını unutmadan birey olduklarını hatırlamalı.

Günümüzde iş hayatının yoğunluğu birçok taleplerimizi yerine getirmemize engel.

Ancak pandemi süreciyle birlikte bazı adımlar atabilirsiniz.

Aşk özlemle birlikte şekil değiştirir. Yeni ve çok daha güçlü aşk için birbirimizi özlemelisiniz.

Bu hayatın her anında geçerli.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET