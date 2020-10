Sofraya C vitamini! Koronavirüste büyük önem taşıyor

KURALLARA UYALIM

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, "Coronavirüs'te hastalığa daha açık konuma gelen 65 yaş üstü yüksek tansiyon veya kalp damar hastalığı bulunan kişilerin genel hijyen kurallarına daha dikkatli olmaları gereklidir. Doktorların beslenme tavsiyelerine uyup C vitamininden zengin gıdalarla beslenmeleri esastır. C vitaminine mutfakta yer açmak için en doğru zaman. Bol bol C vitamini yönünden portakal, limon, kivi gibi besinlerin tüketilmesi gerekiyor" dedi.