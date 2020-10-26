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    • Sağlık
    • 26.10.2020 Gazete
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    Sofraya C vitamini! Koronavirüste büyük önem taşıyor

    ’te vaka sayılarının arttığı bu dönemde C vitamini en büyük koruyucu. Prof. Dr. , pazar tezgahlarında yerini almaya başlayan mandalina, kivi, limon, portakal gibi C vitamini yüklü besinlerin rahatsızlığı olanların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

    Sofraya C vitamini

    Etkisini yeniden arttırmaya başlayan Covid-19 salgını, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sadece hijyen, sosyal mesafe değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminin de güçlü tutulmasını gündeme getiriyor. Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık yüzde 40'ında kalp damar hastalıkları eşlik ediyor. Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybedenlere bakıldığında da yarısının solunum yetmezliğinden yarısının ise kalp hasarı veya dolaşım bozukluğu hayatını kaybettiği görülüyor.

    KURALLARA UYALIM
    Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, "Coronavirüs'te hastalığa daha açık konuma gelen 65 yaş üstü yüksek tansiyon veya kalp damar hastalığı bulunan kişilerin genel hijyen kurallarına daha dikkatli olmaları gereklidir. Doktorların beslenme tavsiyelerine uyup C vitamininden zengin gıdalarla beslenmeleri esastır. C vitaminine mutfakta yer açmak için en doğru zaman. Bol bol C vitamini yönünden portakal, limon, kivi gibi besinlerin tüketilmesi gerekiyor" dedi.

    DİRENÇ SAĞLAR
    MANDALİNA: Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklarla karşı direnç sağlatır. Soğuk algınlıkları, hava değişimi gibi hastalıklarda tüketilmesi önemlidir.

    KİVİ: Yaşlanmayı yavaşlatır. Vücudun birçok virüse karşı daha sağlıklı olmasını sağlar.

    LİMON: Limon tüketimi özellikle kadınlarda iskemik inme (kan akışını durduran bir kan pıhtısı) riskini azaltabilir. Limonda bulunan hesperidin antioksidan özellikleriyle serbest radikallerle mücadele eder, vücudun savunma sistemini uyarıcı özellikler gösterir. Kansere karşı korur.
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