Sofraya C vitamini! Koronavirüste büyük önem taşıyor

Etkisini yeniden arttırmaya başlayan Covid-19 salgını, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sadece hijyen, sosyal mesafe değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminin de güçlü tutulmasını gündeme getiriyor. Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık yüzde 40'ında kalp damar hastalıkları eşlik ediyor. Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybedenlere bakıldığında da yarısının solunum yetmezliğinden yarısının ise kalp hasarı veya dolaşım bozukluğu hayatını kaybettiği görülüyor.