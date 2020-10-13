Tarçınla yağları yakın

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    • Sağlık
    • 13.10.2020 Gazete
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    Sonbaharın gelmesiyle birlikte metabolizma yavaşlıyor. Herkesi 'kilo' paniği sarıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yakımını artıran besinleri sıralıyor...

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    Sonbaharın gelmesiyle birlikte metabolizma yavaşlıyor. Herkesi 'kilo' paniği sarıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yakımını artıran besinleri sıralıyor:

    KABAK: Bağırsakları çalıştırır. Zayıflatır.
    ANANAS:     Metabolizmayı hızlandırır.
    YUMURTA: Yağ depolanmasını azaltır. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır.
    YEŞİL ÇAY: İçerisindeki kateşinler, yağ yakımına yardımcı olur. Her gün 2 fincan tüketilmesi önerilir.
    TARÇIN:     Vücudun insülin yanıtını düzenler. Suyun ve meyvelerin üzerine serpilerek tüketilmesi yağ yakımını da kolaylaştırır.

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