Tarçınla yağları yakın

Sonbaharın gelmesiyle birlikte metabolizma yavaşlıyor. Herkesi 'kilo' paniği sarıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yağ yakımını artıran besinleri sıralıyor:

KABAK: Bağırsakları çalıştırır. Zayıflatır.

ANANAS: Metabolizmayı hızlandırır.

YUMURTA: Yağ depolanmasını azaltır. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

YEŞİL ÇAY: İçerisindeki kateşinler, yağ yakımına yardımcı olur. Her gün 2 fincan tüketilmesi önerilir.

TARÇIN: Vücudun insülin yanıtını düzenler. Suyun ve meyvelerin üzerine serpilerek tüketilmesi yağ yakımını da kolaylaştırır.