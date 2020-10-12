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    • Sağlık
    • 12.10.2020 Gazete
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    le güçlenin

    Herkes formda bir vücudun hayalini kuruyor. Bunun yolu ise düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Dyt. egzersiz yaparken güç veren besinleri sıralıyor...

    Lor peynirle güçlenin

    Herkes formda bir vücudun hayalini kuruyor. Bunun yolu ise düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Dyt. egzersiz yaparken güç veren besinleri sıralıyor:

    YULAF: Kasları çalıştırır. Egzersizde kan şekerini dengeler.

    KAHVE: Egzersizden 1 saat önce içmek kas yapımına yardımcı olur.

    YAĞLI TOHUMLAR: Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar antioksidan deposudur. Vücudu serbest radikallere karşı korur.

    LOR PEYNİRİ: Kasların onarımı ve yeniden yapımını sağlar.

    HURMA: Tok tutar. Spor sırasında enerji verir.

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