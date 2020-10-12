Lor peynirle güçlenin

Herkes formda bir vücudun hayalini kuruyor. Bunun yolu ise düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Dyt. Derya Fidan egzersiz yaparken güç veren besinleri sıralıyor:

YULAF: Kasları çalıştırır. Egzersizde kan şekerini dengeler.

KAHVE: Egzersizden 1 saat önce içmek kas yapımına yardımcı olur.

YAĞLI TOHUMLAR: Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar antioksidan deposudur. Vücudu serbest radikallere karşı korur.

LOR PEYNİRİ: Kasların onarımı ve yeniden yapımını sağlar.

HURMA: Tok tutar. Spor sırasında enerji verir.