Kısırlık cepte

Günlük hayatımızın bir parçası olan cep telefonu, çiftleri mutsuz ediyor. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, günde 4 saatin üzerinde cep telefonu kullanımının sperm üzerinde olumsuz etki gösterip kısırlığa neden olduğunu belirtiyor. Beslenme alışkanlıklarının da üreme sağlığı üzerinde etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Erol, "Günümüzde fastfood beslenme şekli arttı, bireyler sabahları işe yetişme telaşıyla kahvaltıyı pas geçiyor ve simit, poğaça yemeyi tercih ediyor. Kilo alımına bağlı olarak gelişen obezite ise artan yağ dokusuyla birlikte testosteron hormonunu dişilik hormonuna dönüştürüyor. Bu durumlarda özel bir tedavi programlanmalı ve geleneksel kahvaltıların, ev yemeklerinin olduğu sağlıklı beslenmeye geçiş yapılmalı" uyarısında bulunuyor.