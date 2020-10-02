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    • Sağlık
    • 02.10.2020 Gazete
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    ya doğal ilaç!

    Hayatı kabusa çeviren larını dindirmek doğru beslenmeye bağlıdır. , balık ve yumurta gibi yiyecekler, doğal ilaç etkisi yapar

    Romatizmaya doğal ilaç!

    Romatizma, dünyada milyonlarca insanı etkileyen, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara yol açan bir hastalıktır. ya iyi gelen yiyecekler ise ları hafifletir.

    BALIK: Özellikle somon ve ton gibi soğuk su balıkları bol miktarda omega yağ asidi içerir. Omega 3 yağ asitleri iltihaplı hastalara iyi gelir. Haftada en az 3 öğün balık tüketerek romatizma ağrılarını azaltabilirsiniz.
    YUMURTA: Sağlıklı doku ve eklemler için sülfür gerekir. Sülfür, yumurtada bol miktarda bulunur. Aynı zamanda B vitamini açısından zengin olan yumurta, eklem dokusunu geliştirir.
    ENGİNAR: Vücuttaki zehri atma özelliği, başta romatizma olmak üzere, gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı bire birdir. İçeriğindeki folik asit ve potasyum ile kemikleri kuvvetlendirir.
    DOMATES: Lif açısından zengin olan bu besin, kanı temizler. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Romatizmaya iyi gelir.

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