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    • Sağlık
    • 30.09.2020 Gazete
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    Sınavda hüsran

    olduğu kesinleşen bir arkadaşımın ilişkisine değinmek istiyorum. Önce büyük korku ve panik, ardından büyük bir cesaret. Bu süreçte eşinin kendisine çok destek olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek. Yani hayatınızın . 'in 30 Eylül tarihli yazısı...

    Sınavda hüsran

    Kanser olduğu kesinleşen bir arkadaşımın ilişkisine değinmek istiyorum. Önce büyük korku ve panik, ardından büyük bir cesaret. Bu süreçte eşinin kendisine çok destek olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek. Yani hayatınızın . iyileşti. Ancak yeni bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü eşi ona destek olmadı. Belki de desteğini hissettiremedi. Ayrılık kararı aldı. Herkes ikinci şansı hak eder. Ancak evliliklerde bir tarafın büyük bir sınavında, eşinin de ona koşulsuz destek olması gerekir. İşte eşlerden biri bu sınavı geçemedi. Şimdi ilişkinin bitmesi kadar doğal bir aşama yok. Çünkü bu ilişki sürdürülmek istense de sonuç mutsuzluk olacak.

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