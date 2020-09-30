Sınavda hüsran

Kanser olduğu kesinleşen bir arkadaşımın ilişkisine değinmek istiyorum. Önce büyük korku ve panik, ardından büyük bir cesaret. Bu süreçte eşinin kendisine çok destek olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek. Yani hayatınızın ikinci darbesi. Şimdi iyileşti. Ancak yeni bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü eşi ona destek olmadı. Belki de desteğini hissettiremedi. Ayrılık kararı aldı. Herkes ikinci şansı hak eder. Ancak evliliklerde bir tarafın büyük bir sınavında, eşinin de ona koşulsuz destek olması gerekir. İşte eşlerden biri bu sınavı geçemedi. Şimdi ilişkinin bitmesi kadar doğal bir aşama yok. Çünkü bu ilişki sürdürülmek istense de sonuç mutsuzluk olacak.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET