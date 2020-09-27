Kilolardan kurtulun! İşte sıkı vücut rehberi



Yağ yakımını destekleyen bir diğer egzersiz de tekme hareketi; 20 tekrar 3 set yapabilirsiniz.

EGZERSİZ ZAMANI

Sağlıklı ve fit bir vücut için düzenli hareket şart! Online Wellness Studio (OWS) Kurucu Ortağı Noyan Dülek, "Hangi yaşta olursanız olun, yaşınıza uygun bir fiziksel aktivite belirleyin ve bunu düzenli olarak yapın. Hareket etmenin tüm nimetlerinden faydalanın. Bunun için evde kendinize bahaneler bulun. Bir dizi izlerken ya da otururken sandalyeyi kullanarak bile egzersiz yapıp tüm vücudunuzu çalıştırabilirsiniz" diyor. Önerdiği 2 basit ama etkili hareketi günlük rutininize ekleyin.