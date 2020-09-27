Kilolardan kurtulun! İşte sıkı vücut rehberi

Pandemi yüzünden herkes eve kapandı, daha az hareket etti, hatta epey kilo aldı. Bu günler daha ne kadar sürecek bilmiyoruz, o yüzden artık harekete geçme, bedenimizi canlandırma ve mutlu olma zamanı! İşte, sağlıklı beslenme önerilerinden hızlı sonuç veren egzersizlere, spor kıyafetlerden kozmetiklere tam bir sıkılaşma rehberi…
Lunge hareketi, 20 tekrar 3 set şeklinde uygulandığında bacakların kuvvetlenmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur.
Yağ yakımını destekleyen bir diğer egzersiz de tekme hareketi; 20 tekrar 3 set yapabilirsiniz.
EGZERSİZ ZAMANI
Sağlıklı ve fit bir vücut için düzenli hareket şart! Online Wellness Studio (OWS) Kurucu Ortağı Noyan Dülek, "Hangi yaşta olursanız olun, yaşınıza uygun bir fiziksel aktivite belirleyin ve bunu düzenli olarak yapın. Hareket etmenin tüm nimetlerinden faydalanın. Bunun için evde kendinize bahaneler bulun. Bir dizi izlerken ya da otururken sandalyeyi kullanarak bile egzersiz yapıp tüm vücudunuzu çalıştırabilirsiniz" diyor. Önerdiği 2 basit ama etkili hareketi günlük rutininize ekleyin.
YAĞ YAKAN BESİNLER
Düzenli sporla birlikte bilinçli beslenmek de çok önemli. Noyan Dülek, yağ yakan besinlerin özellikle iç organların çevresindeki yağlanmayı kontrol altına almaya yardımcı olduğunu söylüyor. "Yumurta, yoğurt, biber, yeşil çay ve Hindistan cevizini yemek listenize mutlaka ekleyin" diyor.
GÜNÜN YILDIZLARI
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AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ