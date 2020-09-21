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    • Sağlık
    • 21.09.2020 Gazete
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    Sarı noktaya dikkat

    Dünya genelinde yüzbinlerce can alan, sosyo-ekonomik dengeleri alt üst eden salgını herkesin hayatını olumsuz etkilemeye devam ederken, virüsün bulaşacağı korkusu da olan hastaların tedavilerini de aksatmalarına yol açıyor.

    Sarı noktaya dikkat

    Dünya genelinde yüzbinlerce can alan, sosyo-ekonomik dengeleri alt üst eden salgını herkesin hayatını olumsuz etkilemeye devam ederken, virüsün bulaşacağı korkusu da olan hastaların tedavilerini de aksatmalarına yol açıyor. İzmir Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tolga Yüksel, gözde meydana gelen ve geri dönüşümü olmayan na ve tedavisinin önemine bu süreç kapsamında bir kez daha dikkat çekti. Opr. Dr. , pandemi nedeniyle risk grubundaki 65 yaş ve üzeri kişilere valilikler tarafından çeşitli kısıtlamalar getirildiğini hatırlatırken, bu dönemde göz doktorlarına en çok sarı nokta hastalığıyla ilgili danışıldığını söyledi.

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