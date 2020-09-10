Adet sancısı, kadınların kabusu oluyor. Karnın alt kısmında, aralıklı gelen kramplar şeklinde seyreden sancı sırta, bele, kasıklara ve genital bölgeye doğru vurabiliyor. Bu sancıya bulantıkusma, baş dönmesi, halsizlik da eklenebiliyor. Yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren adet sancısı olağan bir durum olarak görülüyor ve bu nedenle hekime başvurulmuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Başar Önal, bu sancıların ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.

KİST DE AĞRI YAPAR

Adet sancısının en sık görülen nedenleri arasında endometriozis yani çikolata kisti yer alıyor. Ayrıca miyom, polip, yumurtalık kisti ve kronik enfeksiyonlar da adet sancısına yol açıyor. Bu sancılar, doğum kontrol hapları ve ağrı kesiciler ile tedavi edilebiliyor. Dr. Başar Önal "Doğum kontrol hapları adet sancılarını keserken kanamayı da azaltıyor, varsa yumurtalık kistlerinin tedavisine katkı sağlıyor. Bu süreçte hamileliği de önler" diyor.

BESİNLERDEN DESTEK ALIN

Uzmanlar sancıyı azaltacak yöntemleri şöyle sıralıyor:

Yatarken karnınıza sıcak su torbası koyun.

Alt karın bölgenize, avuç içi ve parmak uçlarınızla dairesel hareketler ile masaj yapın.

Ilık bir duş alın.

Zencefil, tarçın, papatya, ıhlamur ve rezene gibi sıcak bitki çayları tüketin. Bu çaylar sakinleştirici etki de sağlar.

Adet dönemine bir hafta kala, vücutta su toplanmasına ve ödeme neden olduğu için tuzu azaltın.

Mutluluk hormonunu harekete geçiren muz, avokado, havuç, balık ve kepek ekmeği tüketin. Adet sancılarında magnezyum krampları azaltan etkiye sahip. Kuruyemiş, soya fasulyesi, havuç, kereviz, pırasa, kakao ve hurma yiyin.