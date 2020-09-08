Tavuk butlarını 3 su bardağı su ve 1 çay kaşığı tuz ile haşlayın. Tavuk etini kemiğinden ayırın. Bademleri sıcak suda 30 dakika bekletip kabuğunu soyun. 20 bademi hamuru süslemek için ayırın. Pirinci yıkayıp süzün. Kuş üzümünü 10 dakika sıcak suda bekletip süzün. 2 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını tencerede ısıtın. Badem ve dolmalık fıstığı ekleyip kavurun. Pirinç ve 2.5 su bardağı tavuk suyu ilave edip pişirin. Kuş üzümü, tuz ve karabiber ekleyin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan alıp 10 dakika dinlendirin, çatalla havalandırın. Tavuk eti parçalarını üzerine ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Hamur için tüm malzemeleri 10 dakika yoğurup streç filmle kaplayın ve mutfağın sıcak bir bölgesinde 20 dakika dinlendirin. Unladığınız tezgaha alın. (2/3)'ünü ayırıp kalan hamuru merdane ile 1 cm kalınlığında açın. Perde pilavı tenceresini veya kelepçeli büyük bir kek kalıbını kalan 2 yemek kaşığı tereyağı ile yağlayın. Ayırdığınız bademleri dizin. Hamuru yuvarlak kek kalıbına, bademlerin üzerine ve kalıbın kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirin. Soğuyan pilavı hamurun üzerine koyun. Kalan hamur parçasını da merdane ile açarak pilavın üzerine kapatın. Sarkan kısımları üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra ters çevirerek çıkarın. Dilimleyip servis yapın.

6-8 KİŞİLİK

2.5 su bardağı baldo pirinç

3 adet tavuk budu

1 su bardağı çiğ badem

3 yemek kaşığı kuş üzümü

20 gram dolmalık fıstık

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber, tuz

2.5 su bardağı tavuk suyu

HAMURU İÇİN

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

2.5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER