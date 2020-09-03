Hata 10'da

Sağlıksız beslenme alışkanlıklarından hareketsizliğe günlük yaşantımızda yaptığımız birçok yanlış, diyabete davetiye çıkarıyor. Endokrinoloji Uzmanı Dr. Funda Öztürk 10 yanlışı anlatıyor.

HAREKETSİZ YAŞAM SÜRMEK

Kan şekeri ve kilo kontrolünde en önemli unsur egzersiz. Diyabet hastası yaşına ve ek hastalıklarına göre kendine uygun egzersizi seçip, haftada en az 3 gün düzenli egzersiz yapmaya dikkat etmeli.

BİTKİSEL İLAÇLAR DENEMEK

Bitkisel gıdalar veya çeşitli kürleri denemek çok zararlı olabileceğinden kesinlikle uzak durulmalı.

DOKTORA GİTMEMEK

Diyabetik hastaların hiç bir şikayeti olmasa bile doktorlarının önerdiği aralıklarla kontrolleri yaptırmaları çok önemli. TEDAVIYI KESMEK:

Doktor önerisi olmadan ilaçları aniden kesmek, dozu artırmak veya azaltmak; kan şekerinin çok yükselmesine veya tam tersine düşmesine neden olabiliyor.

ÖĞÜN ATLAMAK

Diyabetik hastanın öğün saatlerine ve aldığı gıda miktarına çok dikkat etmesi gereklidir.

BAŞKASININ İLACINI KULLANMAK

Herkesin yapısı, kilosu, gerekli ilaç dozu, hastalığının şiddeti birbirinden farklılık gösteriyor. Bir hastaya uygun olan ve ona iyi gelen ilaç diğer hastaya iyi gelmeyebiliyor.

YÜKSEK KALORİLİ GIDA TÜKETMEK

Kan şekeri düştüğü sırada pasta, börek, çikolata gibi yüksek kalorili gıdalar tüketmek sonrasında kan şekerinin çok yükselmesine neden oluyor.

AYAK BAKIMINA DİKKAT ETMEMEK

Diyabet hastalarının ayak bakımını iyi bilmesi gerekiyor.

GÖZ KONTROLLERİNİ AKSATMAK

Diyabet hastalarında katarakt ve görme kusurları sık görülebiliyor. Özellikle kan şekeri yüksekken bulanık görme, görme kesinliğinde ciddi azalma olabiliyor. Kontrole gitmeleri gerekiyor.

ÖLÇÜM MAKINELERİNİ KONTROL ETTİRMEMEK

Evde kullanılan kan şekeri ölçüm makinelerini zaman zaman kontrol etmek gereklidir.