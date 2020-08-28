Alzheimer’ın altın anahtarı

Çağın korkulu hastalığı Alzheimer, ihmale gelmiyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, bu hastalıktan korunmanın 6 yolunu sıralıyor. İşte Alzheimer'dan korunma yolları...
SAĞLIKLI BESLENİN
Çalışmalar, Akdeniz diyetiyle beslenmenin Alzheimer'dan koruduğunu gösteriyor.
DÜZENLI UYUYUN
Sağlıklı bir uyku, beyindeki toksik özellikteki proteini beyinden temizliyor. Uyku bozuklukları Alzheimer için en önemli risk faktörleri arasında bulunuyor.
HOBİ EDİNİN
Müzik ve dans terapileri, Alzheimer hastalığı için ilaç dışı tedavi yöntemini oluşturuyor.
İHMAL ETMEYİN
Hastalığın erken dönemde tanınması için henüz belirtiler çok hafifken rutin kontrolün parçası olarak bir nöroloji uzmanına danışılması gerekiyor.
EGZERSİZ YAPIN
Düzenli egzersiz sırasında vücutta üretilen nörotrofik faktörler beynin yaşlanmasını engelliyor. Haftada 3 gün yapılan egzersiz, Alzheimer hastalığından koruyor.
BULMACA ÇÖZÜN
Akademik eğitim, kitap okumak, dil öğrenmek veya bulmaca çözmek gibi zihinsel aktiviteler, beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı artırıyor.