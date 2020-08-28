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    • Sağlık
    • 28.08.2020 Gazete
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    ’ın altın anahtarı

    Çağın korkulu hastalığı , ihmale gelmiyor. . , bu hastalıktan korunmanın 6 yolunu sıralıyor. İşte Alzheimer’dan korunma yolları...

    Alzheimer’ın altın anahtarı

    Çağın korkulu hastalığı , ihmale gelmiyor. . , bu hastalıktan korunmanın 6 yolunu sıralıyor. İşte Alzheimer'dan korunma yolları...

    SAĞLIKLI BESLENİN
    Çalışmalar, diyetiyle beslenmenin Alzheimer'dan koruduğunu gösteriyor.

    DÜZENLI UYUYUN
    Sağlıklı bir uyku, beyindeki toksik özellikteki proteini beyinden temizliyor. Uyku bozuklukları Alzheimer için en önemli risk faktörleri arasında bulunuyor.

    HOBİ EDİNİN
    Müzik ve dans terapileri, Alzheimer hastalığı için ilaç dışı tedavi yöntemini oluşturuyor.

    İHMAL ETMEYİN
    Hastalığın erken dönemde tanınması için henüz belirtiler çok hafifken rutin kontrolün parçası olarak bir danışılması gerekiyor.

    EGZERSİZ YAPIN
    Düzenli egzersiz sırasında vücutta üretilen nörotrofik faktörler beynin yaşlanmasını engelliyor. Haftada 3 gün yapılan egzersiz, Alzheimer hastalığından koruyor.

    BULMACA ÇÖZÜN
    Akademik eğitim, kitap okumak, dil öğrenmek veya bulmaca çözmek gibi zihinsel aktiviteler, beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı artırıyor.

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