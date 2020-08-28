Alzheimer’ın altın anahtarı

Çağın korkulu hastalığı Alzheimer, ihmale gelmiyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin, bu hastalıktan korunmanın 6 yolunu sıralıyor. İşte Alzheimer'dan korunma yolları...

SAĞLIKLI BESLENİN

Çalışmalar, Akdeniz diyetiyle beslenmenin Alzheimer'dan koruduğunu gösteriyor.



DÜZENLI UYUYUN

Sağlıklı bir uyku, beyindeki toksik özellikteki proteini beyinden temizliyor. Uyku bozuklukları Alzheimer için en önemli risk faktörleri arasında bulunuyor.



HOBİ EDİNİN

Müzik ve dans terapileri, Alzheimer hastalığı için ilaç dışı tedavi yöntemini oluşturuyor.

İHMAL ETMEYİN

Hastalığın erken dönemde tanınması için henüz belirtiler çok hafifken rutin kontrolün parçası olarak bir nöroloji uzmanına danışılması gerekiyor.

EGZERSİZ YAPIN

Düzenli egzersiz sırasında vücutta üretilen nörotrofik faktörler beynin yaşlanmasını engelliyor. Haftada 3 gün yapılan egzersiz, Alzheimer hastalığından koruyor.

BULMACA ÇÖZÜN

Akademik eğitim, kitap okumak, dil öğrenmek veya bulmaca çözmek gibi zihinsel aktiviteler, beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı artırıyor.