Babalığa koşun

Kötü beslenme ve stres gibi birçok neden anne-babalık yolunu kapatıyor. Doğal yollardan bebek sahibi olmanın son yıllarda zorlaştığını söyleyen uzmanlar, egzersizin sperm kalitesini yükselttiğini ortaya koyduğunu belirterek şöyle konuşuyor: "Haftada 3-4 gün 25-30 dakika koşu bandında koşan erkeklerin yer aldığı bu gruptaki sonuçlara bakarak, aşırıya kaçmadan spor yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Ancak egzersiz bırakılınca sperm kalitesinin düştüğü, bebek için sağlıklı beslenip, sigara alkolden uzak durmak gerektiği unutulmamalı."