Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 23.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Babalığa koşun

    Kötü beslenme ve gibi birçok neden - yolunu kapatıyor.

    Babalığa koşun

    Kötü beslenme ve gibi birçok neden - yolunu kapatıyor. Doğal yollardan son yıllarda zorlaştığını söyleyen uzmanlar, egzersizin kalitesini yükselttiğini ortaya koyduğunu belirterek şöyle konuşuyor: "Haftada 3-4 gün 25-30 dakika koşu bandında koşan erkeklerin yer aldığı bu gruptaki sonuçlara bakarak, aşırıya kaçmadan spor yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Ancak egzersiz bırakılınca sperm kalitesinin düştüğü, bebek için sağlıklı beslenip, sigara alkolden uzak durmak gerektiği unutulmamalı."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Babalığa koşun
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri