Bisikletle stresi at! Bisiklet binmenin faydaları nelerdir?

Çocukluğumuzun vazgeçilmezleri arasında yer alan bisiklet, 40'lı yaşlardan sonra da aynı değerde olmalı. Uzmanlar bisikletin sağlık için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Çünkü bisiklet sürmek kilo vermek için de fit kalmak için de çok önemli. İşte günde 20 dakika bisiklete binmenin faydaları:
Kalp sağlığını iyileştirir...
Kasları güçlendirir...
Eklem ağrılarını azaltır...
Duruşunuzu iyileştirir...
Kanserle savaşır...
Stresi azaltır...
Fit yapar...
Kalp sağlığını iyileştirir...
Kasları güçlendirir...
Eklem ağrılarını azaltır...
Duruşunuzu iyileştirir...
Kanserle savaşır...
Stresi azaltır...
Fit yapar...