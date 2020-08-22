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    • Sağlık
    • 22.08.2020 Gazete
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    Bisikletle stresi at! Bisiklet binmenin faydaları nelerdir?

    Çocukluğumuzun vazgeçilmezleri arasında yer alan bisiklet, 40'lı yaşlardan sonra da aynı değerde olmalı. bisikletin sağlık için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Çünkü için de fit kalmak için de çok önemli.

    Bisikletle stresi at
    Çocukluğumuzun vazgeçilmezleri arasında yer alan bisiklet, 40'lı yaşlardan sonra da aynı değerde olmalı. bisikletin sağlık için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Çünkü için de fit kalmak için de çok önemli. İşte günde 20 dakika bisiklete binmenin faydaları:

    Kalp sağlığını iyileştirir...
    Kasları güçlendirir...
    Eklem ağrılarını azaltır...
    Duruşunuzu iyileştirir...
    savaşır...
    Stresi azaltır...
    Fit yapar...
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