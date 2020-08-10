Diş eti iltihabı anneliğe gebe

Ağız ve diş sağlığıyla kısırlık arasında bir ilişki olabileceği belirtildi. Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, 3 bin kadının incelendiğini söyledi. "Kadınların ağız hijyeninin değerlendirildiği bir çalışmanın sonuçlarına göre gebe kalmakta zorlananların diş ve dişeti sağlığı, zorlanmayanlara göre belirgin derecede daha kötüydü. Bu kadınların, gebe kalmalarının yaklaşık 2 ay daha uzun sürdüğü gözlemlenmiştir" dedi. Alkan, şu bilgileri verdi: Ağzımız, diş, dişeti, dil ve boğazımıza yapışan mikroplarla (bakteri, virüs ve mantar vb.) doludur. Sağlıklı bir ağızda dişeti iltihabı ve diş çürüğü yoktur. Diş çürükleri, yeterli fırçalama yapmayan bireylerde, şekerli içecek ve yiyeceklerin tüketilmesiyle oluşan asidik ağız ortamında aktif hale gelen çürük yapıcı bakterilerin, zayıf diş minesini etkilemesiyle oluşur. Mikroplar diş eti üstünde ve altında çoğalmaya devam ederek toksinler salgılar ve dişleri tutan dokulara hasar verir. Bu mikroplar ağız boşluğunda sınırlı kalmaz ve kan dolaşımımıza girer. Yapılan birçok çalışmada diş ve dişeti enfeksiyonlarıyla; diyabet, kalp-damar problemleri, solunum hastalıkları, görme sıkıntıları, düşük doğum ağırlığı ve erken doğum gibi olumsuz durumlarla hastalıkların ilişkili olabileceği belirtilmiştir. Maalesef 6 ayda bir veya yılda bir, diş hekimine gitme gerekliliği kolayca ertelenebilir ve unutulabilir. Ancak, kısırlık tedavisi ve yukarıda sayılan kronik hastalıkların kontrolü yoğun, masraflı, stresli ve zaman alıcıdır. Diş ve dişeti enfeksiyonları gibi kontrol altına alınabilecek bir risk faktörünü göz ardı etmek, tamamen kişinin sorumluluğundadır. Unutmayın ki; kötü ağız sağlığı genel sağlığı etkileyebilir.