Tansiyon için ıhlamur! Ihlamurun faydaları nelerdir?
Grip ve nezleye karşı koruma sağlayan ıhlamur, öksürüğe iyi gelir. Vücut direncini artırır. Stresi giderir. Cilt için faydalı olan bu bitki, kalp hastalığı şikayetlerini azaltır. Astım ve bronşiti hafifletir. Kansızlığa iyi gelir. Terlemeyi giderir. Tansiyonu düşürür.
Grip ve nezleye karşı koruma sağlayan ıhlamur, öksürüğe iyi gelir. Vücut direncini artırır. Stresi giderir. Cilt için faydalı olan bu bitki, kalp hastalığı şikayetlerini azaltır. Astım ve bronşiti hafifletir. Kansızlığa iyi gelir. Terlemeyi giderir. Tansiyonu düşürür.