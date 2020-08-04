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    • Sağlık
    • 04.08.2020 Gazete
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    Tansiyon için ıhlamur! Ihlamurun faydaları nelerdir?

    Grip ve nezleye karşı koruma sağlayan ıhlamur, öksürüğe iyi gelir. direncini artırır. giderir. için faydalı olan bu bitki, kalp hastalığı şikayetlerini azaltır. ve bronşiti hafifletir. iyi gelir. giderir. düşürür.

    Tansiyon için ıhlamur
    Grip ve nezleye karşı koruma sağlayan ıhlamur, öksürüğe iyi gelir. direncini artırır. giderir. için faydalı olan bu bitki, kalp hastalığı şikayetlerini azaltır. ve bronşiti hafifletir. iyi gelir. giderir. düşürür.
    Haberler Sağlık Tansiyon için ıhlamur! Ihlamurun faydaları nelerdir?
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