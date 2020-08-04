Fazla kilo anneliğe engel

Her kadın, anne olmanın hayalini kuruyor. Ancak dünyada kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Özellikle erkek ve kadınlarda görülen fazla kilo, çocuk sahibi olma şansını azaltıyor. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, obezitenin (şişmanlık) şeker hastalığı, tansiyon gibi hastalıkların yanı sıra kısırlığa da yol açtığını söylüyor. "Erkeklerde şişmanlıkta ortaya çıkan yağ içindeki hormon dengesizliği direkt olarak sperm yapımını etkiler ve sperm kalitesini düşürür. Sperm gittiği zaman yumurtayı dölleyemez. Bir de tabii ki cinselliği negatif olarak etkiler. Sonuçta kilolu bir erkeğin sağlıklı çocuk sahibi olma şansı azalır. Bununla birlikte şişmanlığa hareket azlığı, sigara, alkol kullanımı, stres, yorgunluk gibi faktörleri birleştirirseniz sonunda bu kişiler belki çocuk sahibi olamaz duruma geliyor" diyor. Kadınların kiloyla birlikte adet düzeninin bozulduğunu ve yumurtanın döllenmesinin zorlaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Gürgan, tüp bebek gibi yöntemlere başvurmadan sadece hayat tarzı değişiklikleri, bazı ilaç destekleri ve psikolojik dengeleme teknikleriyle çocuk sahibi olunabileceğini dile getiriyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Kilo yavaş yavaş verilirse yumurtlamayı olumlu etkiler. Bazen tedaviye ihtiyaç duymadan da gebe kalabilirsiniz. Bunun için obeziteden, sigara, alkol kullanımı ve mümkün olduğunca kaygıdan, stresten kaçının."