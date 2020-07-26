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    • Sağlık
    • 26.07.2020 Gazete
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    Baş tacı !

    , ın, bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalıklarda enflamasyonu yok etmek amacıyla kullanıldığını belirterek zerdeçalın faydaları hakkında şu bilgileri verdi...

    Baş tacı zerdeçal!

    Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, ın, bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalıklarda enflamasyonu yok etmek amacıyla kullanıldığını belirterek zerdeçalın faydaları hakkında şu bilgileri verdi: "Tatları ve kokularıyla yiyecek ve içeceklere lezzet katan baharatlar, besin içerikleri açısından pek çok antioksidanı bünyelerinde bulundururken, metabolizmayı da hızlandırıcı etki yapabilmektedirler. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü düşürür, eklem ağrılarını azaltır, Alzheimer'a iyi gelir, kan şekerini dengede tutar."

    BAĞIŞIKLIĞI güçlendirir
    KOLESTEROLÜ düşürür
    EKLEM ağrılarını azaltır
    ALZHEIMER'A iyi gelir
    KAN şekerini dengeler

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