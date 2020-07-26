Baş tacı zerdeçal!

Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, zerdeçalın, bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalıklarda enflamasyonu yok etmek amacıyla kullanıldığını belirterek zerdeçalın faydaları hakkında şu bilgileri verdi: "Tatları ve kokularıyla yiyecek ve içeceklere lezzet katan baharatlar, besin içerikleri açısından pek çok antioksidanı bünyelerinde bulundururken, metabolizmayı da hızlandırıcı etki yapabilmektedirler. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü düşürür, eklem ağrılarını azaltır, Alzheimer'a iyi gelir, kan şekerini dengede tutar."

BAĞIŞIKLIĞI güçlendirir

KOLESTEROLÜ düşürür

EKLEM ağrılarını azaltır

ALZHEIMER'A iyi gelir

KAN şekerini dengeler