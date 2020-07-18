Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 18.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kemik erimesi kadın düşmanı

    . , kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler verdi: Kemik erimesinin her 3 kadından birini tehdit ediyor. Yaygın kemik ları ve kemiklerde hassasiyet, omurgada kırık, şiddetli sırt ve bel ağrıları, kamburluk, boy kısalması gibi şikayetlere yol açıyor. Bu hastalıktan korunmak için erken yaşlardan tedbirler almak gerekiyor.

    Kemik erimesi kadın düşmanı
    İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler verdi: Kemik erimesinin her 3 kadından birini tehdit ediyor. Yaygın kemik ları ve kemiklerde hassasiyet, omurgada kırık, şiddetli sırt ve bel ağrıları, kamburluk, boy kısalması gibi şikayetlere yol açıyor. Bu hastalıktan korunmak için erken yaşlardan tedbirler almak gerekiyor. Başlıca risk faktörleri 45 yaşın üzerinde olmak, erken yaşta menopoza girmek. Osteoporoz minyon yapılılarda daha sık görülmekte. Bu hastalıktan korunmak için kalsiyum içeren besinlerin düzenli olarak tüketilmesi çok önemli.

    İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. SENA İLİN
    Haberler Sağlık Kemik erimesi kadın düşmanı
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri