Kemik erimesi kadın düşmanı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sena İlin, kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler verdi: Kemik erimesinin her 3 kadından birini tehdit ediyor. Yaygın kemik ağrıları ve kemiklerde hassasiyet, omurgada kırık, şiddetli sırt ve bel ağrıları, kamburluk, boy kısalması gibi şikayetlere yol açıyor. Bu hastalıktan korunmak için erken yaşlardan tedbirler almak gerekiyor. Başlıca risk faktörleri 45 yaşın üzerinde olmak, erken yaşta menopoza girmek. Osteoporoz minyon yapılılarda daha sık görülmekte. Bu hastalıktan korunmak için kalsiyum içeren besinlerin düzenli olarak tüketilmesi çok önemli.
İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. SENA İLİN
İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. SENA İLİN