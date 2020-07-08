Antioksidanlar içerir. Ancak siyah çayın içindeki antioksidanların ortaya çıkabilmesi için bazı önemli noktalar bulunuyor. Siyah çay, yüksek sıcaklıkta demlenirse antioksidanlar ortaya çıkıyor.

SİYAH çayın içindeki antioksidanların açığa çıkmasını önleyen bazı unsurlar da var. Bunlardan bir tanesi çayın süt ile içilmesi, diğeri ise poşet çayların kullanılması.

Araştırmalar, siyah çayın çürük oluşumuna engel olduğunu, ağız sağlığını koruduğunu ortaya koydu.

Günde 3 fincan çay içen insanlarda felç ve inme riski daha düşük.

Siyah çayın bazı kanser türlerini önlemeye yardımcı olduğu da kanıtlandı.