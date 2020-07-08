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    • Sağlık
    • 08.07.2020 Gazete
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    Masamızdaki sağlık! İşte ın bilinmeyen faydaları...

    , günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Siyah çay, sağlık için de oldukça faydalı bir besin. İşte siyah çayın bilinmeyen faydaları...

    Masamızdaki sağlık

    Antioksidanlar içerir. Ancak ın içindeki antioksidanların ortaya çıkabilmesi için bazı önemli noktalar bulunuyor. Siyah çay, yüksek sıcaklıkta demlenirse antioksidanlar ortaya çıkıyor.

    SİYAH çayın içindeki antioksidanların açığa çıkmasını önleyen bazı unsurlar da var. Bunlardan bir tanesi çayın süt ile içilmesi, diğeri ise poşet çayların kullanılması.

    Araştırmalar, siyah çayın çürük oluşumuna engel olduğunu, ağız sağlığını koruduğunu ortaya koydu.

    Günde 3 fincan çay içen insanlarda felç ve inme riski daha düşük.

    Siyah çayın bazı kanser türlerini önlemeye yardımcı olduğu da kanıtlandı.

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