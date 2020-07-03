Berlin sendromu nedir? Berlin sendromu nasıl anlaşılır?

Berlin Sendromu Belirtileri Nelerdir?
Berlin sendromunun seyri her hastada farklı şekillerde değişmektedir. Dolayısıyla belirtiler de değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak hastalığın belirtileri şu şekildedir;
- Kişiye iyilik yapıldığı zaman olması gerekenden daha fazla mutlu ve mahcup olması başlıca belirtilerindendir.
- Aşık olunan kişinin kötülüğü ve suçu işlediği zaman kendine göre hemen kendini suçlu hissetmeye başlar.
- Devamlı olarak aşık olunan kişiyi düşünmek ona karşı inanılmaz hayranlık duymak
- Kendisine baskı ve işkence yapan kişiyi iyi olarak algılamak
- Aşık olunan kişinin kötü biri olduğu söylendiğinde savunma ve ağlama
- Kendine karşı psikolojik savaş açmak
- Çevresini sürekli olarak kötü görür ve asıl tek iyinin aşık olduğunu söylemektedir.
Berlin Sendromu Tedavisi Var Mıdır?
Psikiyatristlerin alanına giren sendromun kesin tedavisi bulunsa bile uygulaması ve atlatması tamamen sancılı bir şekilde olmalıdır. Şiddete maruz kalan kişiler olayın gerçekliğini kabul etmekte zorlanmaktadır. Dolayısıyla bu da hastalığın seyrine olumsuz olarak etki emektedir. Bu aşamada hasta ile yüz yüze ve yalnız terapi uygulanmaktadır. Bu terapide hastaya kendinin kurban ve masum, karşı tarafın ise suçlu ve kötü olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır. Yaşadığı travma hatırlatılarak kendisine kötü şeyler yapıldığı ve masum olduğu kabul ettirilmektedir. Berlin sendromuna sahip hasta ikna edilirken bir yandan da tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Hastanın öz güvenini tekrar kazanması da desteklenmektedir.
Berlin Sendromu Hangi Durumlarda Ortaya Çıkmaktadır?
Berlin sendromunun oluşumunu tetikleyen bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlarda kişi savuma mekanizması veya travmadan kaynaklı olarak, kendisine zarar veren kişiye karşı aşk, şefkat ve bağlılık gibi hisler beslemektedir. Berlin sendromunun oluşumunu tetikleyen etkenler şu şekildedir;
- Rehin alınma durumlarında bu sendromun görülmesi en sık rastlanan olaylardandır.
- Şiddet gösteren tarafın kendisinin iyiliği için bunu yaptığını düşünerek inanılmaz saygı ve sevgi duyulması ile ortaya çıkmaktadır.
- Tecavüze eden kişinin kendini çok evdiğini bu sevgiden dolayı kendisine hakim olamayarak böyle bir davranışta bulunduğunu savunmaktadır.
- Yoğun baskı altında kalındığı için bu baskı ve stresten bunalan beyin kendini kaybeder ve ne kadar olması gerektiğini bilse de biran önce karar vererek baskıdan kurtulmayı hedeflediği için suçlu olan kişiye karşı yakınlık hissetmektedir.
Berlin Sendromuna Sahip Kişiler Nasıl Desteklemelidir?
Berlin sendromunu daha hafif atlatılmasını sağlamak için hastaya iyi gelecek ve onu sevindirecek yöntemlerle hem terapiye katkı sağlamak he de hastanın psikolojik anlamda daha iyi olmasına yardımcı olunabilmektedir. Öncelikle unutulmamalı ki bu hastalık bir sendrom ve hastalığa sahip olan kişinin isteyerek yaptığı bir durum değildir. Hastayı desteklemek ve yaşam kalitesini yükseltmek için yapılması tavsiye eden yöntemler aşağıdaki gibidir; hastayla bol bol vakit geçirilmelidir bu ona yalnız olmadığını ve kimseye ihtiyacı olmadığını hissettirmektedir. Bu oyunlar görüntü rahatlığı ile beraber hasta üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Berlin sendromu sokup Hastanın terapisti ile görüşülerek böyle durumlar için için alınması gerekmektedir.