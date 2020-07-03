Berlin sendromu nedir? Berlin sendromu nasıl anlaşılır?

Berlin Sendromu Tedavisi Var Mıdır?

Psikiyatristlerin alanına giren sendromun kesin tedavisi bulunsa bile uygulaması ve atlatması tamamen sancılı bir şekilde olmalıdır. Şiddete maruz kalan kişiler olayın gerçekliğini kabul etmekte zorlanmaktadır. Dolayısıyla bu da hastalığın seyrine olumsuz olarak etki emektedir. Bu aşamada hasta ile yüz yüze ve yalnız terapi uygulanmaktadır. Bu terapide hastaya kendinin kurban ve masum, karşı tarafın ise suçlu ve kötü olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır. Yaşadığı travma hatırlatılarak kendisine kötü şeyler yapıldığı ve masum olduğu kabul ettirilmektedir. Berlin sendromuna sahip hasta ikna edilirken bir yandan da tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Hastanın öz güvenini tekrar kazanması da desteklenmektedir.

Berlin Sendromu Hangi Durumlarda Ortaya Çıkmaktadır?

Berlin sendromunun oluşumunu tetikleyen bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlarda kişi savuma mekanizması veya travmadan kaynaklı olarak, kendisine zarar veren kişiye karşı aşk, şefkat ve bağlılık gibi hisler beslemektedir. Berlin sendromunun oluşumunu tetikleyen etkenler şu şekildedir;