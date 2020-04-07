Coronavirüse karşı psikolojimizi nasıl koruruz? İşte uzman isimlerden altın değerinde öneriler...

Ölümcül Coronavirüs tüm dünyaya sıçradı. Milyarlarca insan evine kapandı. Yaşadığımız korku ve panik ise psikolojimizi yıprattı. 40 yılını insan psikolojine vermiş olan ve binlerce vakaya pskiyatri desteği sunan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, 'evde kalarak' nasıl psikolojisini güçlü tuttuğunu anlattı. Verimli, kendi reçetesini şöyle sıraladı:
Sabah erken uyan.
Pijamaları çıkar.
Yeni kıyafetler giy.
Kitabını oku.
Tıraşını ol.
Spor yap.
Nefes egzersizi uygula.
Akılcı düşünün 'hayatı korumak için evdeyiz.'
BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN
Coronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte, virüse karşı verilecek mücadelede salgın psikolojisi de önemli bir yer kazanıyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Naz Berfu Akbaş, "Korku, virüsten daha bulaşıcıdır, duyarsızlık ise virüsten daha öldürücüdür. Bu durumda en tehlikeli düşünce 'Bana bir şey olmaz' düşüncesidir. Hepimiz diğer insanların sağlığından da sorumluyuz. Bu tarzdaki düşünceler ve yaklaşımlar hem kendimizi hem de çevremizdekileri riske atar'' dedi.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Uzm. Dr. Hamza Ogun ise şu ifadeleri kullandı: "Hastalık çok hızlı bulaşıyor ve çabuk düşürüyor. Bir vakanın 16 kişiye bulaştırdığı gözlendi. Bu veriler hastalığın yüksek düzeyde bulaştırıcılık özelliği gösterdiğini ortaya koyuyor. Evde kalın. 14 gün kuralına uyun" dedi. Gül KİREKLO
EVDE KALMAYI FIRSATA ÇEVİRİN
Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikiyatrist Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Coronavirüs'ten korunmak için evde kaldığımız bugünlerde ruh sağlığımızı korumanın da önemli olduğunu söylüyor. Beyazyürek, "Bu dönemde herkes ev ortamına çabuk uyum sağlamaya gayret etmeli. Evde kalma, fırsata dönüştürülmeli. Sanatla uğraşmak ya da sanattan beslenmek ruh sağlığı için çok faydalı" diyor.
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