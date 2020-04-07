Coronavirüse karşı psikolojimizi nasıl koruruz? İşte uzman isimlerden altın değerinde öneriler...





BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN

Coronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte, virüse karşı verilecek mücadelede salgın psikolojisi de önemli bir yer kazanıyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Naz Berfu Akbaş, "Korku, virüsten daha bulaşıcıdır, duyarsızlık ise virüsten daha öldürücüdür. Bu durumda en tehlikeli düşünce 'Bana bir şey olmaz' düşüncesidir. Hepimiz diğer insanların sağlığından da sorumluyuz. Bu tarzdaki düşünceler ve yaklaşımlar hem kendimizi hem de çevremizdekileri riske atar'' dedi.