İşte 19 maddede küresel kabusa yol açan Coronavirüs (Covid-19) salgını...







Coronavirüs küresel kabusa yol açtı. ABD'deki John Hopkins Üniversitesi 19 maddede zombi virüsü anlattı:



Virüs, canlı bir organizma değil. Protein molekülü. Vücuda girdiğinde genetik kodları değiştiriyor.



Protein yapısı içerdiği için sadece kendi kendine çürüyerek yok oluyor. Onu koruyan tek şey yağ takabası.



Sabun veya deterjanla karşılaştığında anında parçalanıyor.