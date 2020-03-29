Coronavirüs küresel kabusa yol açtı. ABD'deki John Hopkins Üniversitesi 19 maddede zombi virüsü anlattı:
Virüs, canlı bir organizma değil. Protein molekülü. Vücuda girdiğinde genetik kodları değiştiriyor.
Protein yapısı içerdiği için sadece kendi kendine çürüyerek yok oluyor. Onu koruyan tek şey yağ takabası.
Sabun veya deterjanla karşılaştığında anında parçalanıyor.
İşte 19 maddede küresel kabusa yol açan Coronavirüs (Covid-19) salgını...
Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan Coronavirüs(Covid-19) salgını küresel kabusa yol açtı. ABD’deki John Hopkins Üniversitesi 19 maddede zombi virüsü anlattı...
- Sağlık
- 29.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.