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Diyabete çare

İçerdiği E vitamini sayesinde , kalp krizi riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kas ağrılarını dindirir.

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Diyabete çare fındık
İçerdiği E vitamini sayesinde , kalp krizi riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kas ağrılarını dindirir.

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