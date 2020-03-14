Diyabete çare fındık

İçerdiği E vitamini sayesinde fındık, kalp krizi riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kas ağrılarını dindirir. İçerdiği E vitamini sayesinde fındık, kalp krizi riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kas ağrılarını dindirir.
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