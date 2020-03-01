Fazla kilo fıtık eder

Midenin diyafram kasındaki yemek borusunun çıktığı açıklıktan yukarı doğru çıkmasına, mide fıtığı adı veriliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ümit Koç, bu hastalığın göğüste yanma, ağrı, ağza acı su gelmesi ve ses kısıklığına yol açtığını belirtiyor. Obezite, kronik öksürük, kabızlığın mide fıtığı riskini artırdığını söyleyen Doç. Dr. Koç, bu hastalığın ameliyatla tedavi edildiğini dile getiriyor.