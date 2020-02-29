Pırasayla ödeme veda

Ödem, en çok kadınları mutsuz ediyor. Neden olduğu şişkinlik hissiyle vücut dengesini bozuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu ellerde, ayaklarda, bacaklarda görülen ödemin az su tüketiminden ve bağırsak tembelliğinden kaynaklandığını söylüyor. Ödemi bitirecek önerilerini sıralıyor:

● Düzenli olarak her gün 2-2.5 litre su içilmeli.

● Tüketilen tuz ve şeker miktarı azaltılmalı.

● Düzenli egzersiz yapılmalı.

● Herhangi bir sağlık sorunu ve gebelik yoksa ödem atımını hızlandırıcı biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı çayı tüketilmeli.

● Meyvelerden kiraz, kayısı, ananas ve kavun sebzelerden ise yeşil yapraklı olanlar tüketilmeli.

● Pırasa, yaban mersini, nohut, incir, havuç posa içeriği yüksek olan besinler tüketilmeli.