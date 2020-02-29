Kolesterole çemen otu

Antioksidan etkisiyle çemen otu, vücudu toksinlerden temizler. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri güçlendirir. Vücudu enfeksiyonlardan arındırır. Kansızlığı bitirir. Antioksidan etkisiyle çemen otu, vücudu toksinlerden temizler. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri güçlendirir. Vücudu enfeksiyonlardan arındırır. Kansızlığı bitirir.
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