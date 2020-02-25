Kilo kilo kısırlık!

Kısırlık, çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, testosteron düşüklüğünün ciddi bir kısırlık nedeni olduğunu söylüyor. Böbrek ve karaciğer yetmezliği, diyabet ve obezite gibi faktörlerin testosteronu düşürdüğünü belirtiyor. "Testosteron seviyelerinde problem olup olmadığının tespit edilebilmesi için bir üroloji uzmanına veya endokrinoloji uzmanına danışılması gerekir" diyor.
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