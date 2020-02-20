Kötü kolesterolü düşüren Antep fıstığı, kilo vermeyi kolaylaştırır. Göz sağlığını destekler. Katarakt riskini azaltır. Cinsel gücü artırır. Diyabete karşı koruma sağlar. Kalp sağlığını korur.
Aşkın yeşil hali
Kötü kolesterolü düşüren Antep fıstığı, kilo vermeyi kolaylaştırır. Göz sağlığını destekler. Katarakt riskini azaltır. Cinsel gücü artırır. Diyabete karşı koruma sağlar. Kalp sağlığını korur.
- Sağlık
- 20.02.2020
- Gazete
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