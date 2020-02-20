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Aşkın yeşil hali

Kötü kolesterolü düşüren , kilo vermeyi kolaylaştırır. Göz sağlığını destekler. Katarakt riskini azaltır. Cinsel gücü artırır. Diyabete karşı koruma sağlar. Kalp sağlığını korur.

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Aşkın yeşil hali
Kötü kolesterolü düşüren Antep fıstığı, kilo vermeyi kolaylaştırır. Göz sağlığını destekler. Katarakt riskini azaltır. Cinsel gücü artırır. Diyabete karşı koruma sağlar. Kalp sağlığını korur.

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