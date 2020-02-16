Brokoli, A, C vitaminlerinin yanı sıra folik asit, lif kalsiyum, sülfür ve antioksidan içeriyor. Besleyici içeriği sayesinde vücuda güç veriyor. Hastalıklara savaş açıyor. Kanserli hücrelerin büyümesini yüzde 70 oranında durduran bu mucize sebze, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Alzheimer'ı önlüyor. Antioksidan etkisiyle vücudu temizliyor. Saç dökülmesini engelleyen brokoli, tok tutuyor ve bu sayede kilo vermeye yardımcı oluyor.