Kış aylarının en sevilen içeceği bozanın faydaları saymakla bitmiyor. A, B ve E vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri içeren boza, kemik sağlığını destekliyor. Kemik erimesine karşı koruma sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiren boza, mide ağrılarını dindiriyor. Öksürük ve boğaz ağrısına iyi geliyor. Bağırsakları toksinlerden arındırıyor. Mutluluk hormonunu artırıyor. Vücuda enerji veriyor.
- Sağlık
- 16.02.2020
- Gazete
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