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ların için çitlet!

İçerdiği magnezyum sayesinde , hafızayı güçlendirir. Kalp sağlığını korur. dökülmesini engeller. Kemikleri güçlendirir. Karaciğerin çalışmasını düzenler.

Saçların için çitlet!
İçerdiği magnezyum sayesinde kabak çekirdeği, hafızayı güçlendirir. Kalp sağlığını korur. dökülmesini engeller. Kemikleri güçlendirir. Karaciğerin çalışmasını düzenler.

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