Saçların için çitlet!

İçerdiği magnezyum sayesinde kabak çekirdeği, hafızayı güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Saç dökülmesini engeller. Kemikleri güçlendirir. Karaciğerin çalışmasını düzenler. İçerdiği magnezyum sayesinde kabak çekirdeği, hafızayı güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Saç dökülmesini engeller. Kemikleri güçlendirir. Karaciğerin çalışmasını düzenler.
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