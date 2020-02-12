Prostat, erkeklerde bulunan idrar kesesinin çıkışını saran kestaneye benzeyen bir doku parçası olarak biliniyor. Spermlerin döllenme özelliğini pekiştiriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Atıntaş, erkeklerin korkulu rüyası prostat büyümesiyle ilgili merak edilenleri açıklıyor...

YAŞLA RİSK DEĞİŞİR

Prostat hastalıkları, prostat iltihabı, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri olarak üçe ayrılıyor. 50 yaş altında en sık prostat iltihabı görülüyor. 50 yaş üstünde ise iyi huylu prostat büyümesi ortaya çıkıyor. İdrar kesesi tıkanarak idrar akımını engelliyor.

AİLENİZİN ESERİ

Hastalar, sık idrara çıkma, kesik kesik ince ve tazyiksiz idrar yapma, idrarın tam bitmediği hissi, idrarda kanama gibi şikayetlerle doktora başvuruyor. Genel olarak şikayetler 50 yaşından sonra başlıyor. Ailesinde prostat hastalığı öyküsü olanlarda ise 40-45 yaşlarında görülebiliyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hastalığın tedavisinde öncelikle medikal tedavi uygulanır. İlaçlı tedavinin yetmediği durumlarda cerrahi tedavi yapılır. Teknolojik gelişmeler ışığından komplikasyonlar en aza indirilir.

CİNSEL HAYATI OLUMSUZ ETKİLER

Prostat, yaşam kalitesini düşürür. Gece uykularında düzensizliğe yol açar. Beraberinde cinsel fonksiyonların bozulması da görülebilir. Tedavideki gecikmeler bu şikâyetlerin artmasına sebep olabilir.

KANSERE DÖNÜŞMEZ ANCAK...

İyi huylu prostat büyümesi tedavi edilmediğinde hastanın yaşamını olumsuz etkiler. İdrar kesesi çalışma bozuklukları ve hatta böbrek yetmezlikleri görülebilir. Hasta, ömür boyu sondayla yaşamak zorunda kalır.

TEŞHİSİ HAKKINDA

Prostat kanserleri, prostat büyümesiyle benzer şikayetlere neden oluyor. 50 yaşından itibaren her erkeğin bir üroloji hekimine muayene olması gerekiyor. Hastalığın teşhisi için kan ve idrar tahliller (PSA) çoğu zaman yeterli oluyor. Ultrasonografi ile de değerlendirme yapılabiliyor.

BİTTİ

PROF. DR. RAMAZAN ALTINTAŞ - A'DAN Z'YE ERKEK SAĞLIĞI - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL