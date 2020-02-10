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savar çörek otu

Çağın vebası , her eve giriyor. Hayatımızı tehdit ediyor. . doğru beslenerek kanserden korunmanın mümkün olduğunu açıklıyor.

Kansersavar çörek otu
Çın vebası , her eve giriyor. Hayatımızı tehdit ediyor. . doğru beslenerek kanserden korunmanın mümkün olduğunu açıklıyor.

PAKETTE HASTALIK VAR
"Bugün, dedelerimizin, anneannelerimizin zamanında var olmayan yüzlerce toksine maruz kalıyoruz. Bu kadar toksine maruz kalıyoruz ama bu zararı telafi edecek besinlerden de yararlanmıyoruz. Yediklerimiz bizi hasta ediyor. Süpermarketten aldığınız paketlenmiş gıdanın içinde kimyasallar var. Kanser salgınının sorumlusu işte tüm bu unsurların bir araya gelmesidir" diyor.

BİTKİLERİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ
Kanser tedavisinde bitkilerin gücüne değinen Dr. Ümit Aktaş, doktor kontrolünde şu besinlerin tüketilmesini öneriyor: Zerdeçal, limon, çörek otu, meyan kökü, yeşil çay, brokoli...

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