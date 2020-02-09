İleri yaş, kronik rahatsızlıklar, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı, erkek sağlığını tehdit ediyor. TAKVİM, erkeklerde sık görülen ürolojik hastalıkları uzmanlara soruyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Tıbbi Direktörü Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, yazı dizisinin ilk gününde kısırlıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

7 ÇİFTTEN BİRİ KISIR

Kısırlık, düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen bir yılın sonunda gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tanımlanıyor. Son veriler dünya genelinde yaklaşık 72.4 milyon çiftin kısırlık sorunu yaşadığını gösteriyor. Türkiye'de de her 7 çiftten biri, kısırlıkla mücadele ediyor. Araştırmalar kısırlığın görülme sıklığının son 50 yılda yüzde 30 arttığını gösteriyor. Sperm sayısı ile hacminin yüzde 50 oranında azaldığı biliniyor. Sperm kalitesinin azalmasında, sanayileşme, değişen yaşam tarzı, maruz kalınan toksik maddeler etkili oluyor.

TEŞHİSİ İÇİN...

Kısırlığın yarısı, erkekten kaynaklanıyor. Bu durumun değerlendirilmesi için önce sperm analizinin yapılıyor. Bir erkeğin partnerini gebe bırakabilmesi için sağlıklı sperm üretmesi gerekiyor. Testislerden en az birinin fonksiyon görmesi ve sperm üretimi için vücudun testosteron başta olmak üzere çeşitli hormonları üretmesi gerekiyor. Spermin sadece sayısı ve miktarı değil şekli ve hareketliliği de önem taşıyor. Eğer bunlarda bir anormallik varsa sperm, yumurtaya ulaşamıyor veya yumurta içine giremiyor.

GEBELİK NASIL OLUŞUR?

Her ay yumurtalıklardan bir yumurta atılmakta ve tüpler tarafından tutulmaktadır. Spermler, rahim içine ve oradan da tüplere doğru ilerler. Döllenme, genellikle tüplerde gerçekleşir. Döllenmiş olan yumurta, yani embriyo, rahim içine gelir ve yerleşir.

TEDAVİDE GECİKMEYİN

Erkek kısırlığı, tıbbi ve cerrahi yolla tedavi edilir. Tedavinin mümkün olmadığı durumlarda, üremeye yardımcı tüp bebek yöntemi veya spermin direkt yumurta içine enjekte edilmesi gibi diğer yöntemler tercih edilir. Erkek kısırlığında tıbbi tedavi, nedene yönelik ve ampirik olarak uygulanır.

KİLO KİLO RİSK

Sperm sayısının düşmesinde pek çok faktör etkili oluyor. Sigara, sperm sayısını düşürüyor. Bunun dışında kilo, stres ve uzun zamandır bisiklete biniyor olmak, sıcak ortamlarda bulunma, böcek ilaçları, ağır metaller ve kimyasallara maruz kalma da kısırlığa yol açıyor.

ERTELEMEYİN

Günümüzde evlilik yaşı, 30-40'lı yaşlara ertelenir. 35 yaşına gelmiş bir kadının doğurganlığı 25 yaşındakine göre yüzde 50 azalır. 40 yaşın üzerinde ise yüzde 5'in altına düşer. Bu nedenlerden dolayı da kadın yaşının ileri olduğu çiftlerde tedaviye, mümkün olduğunca erken başlanmakta ve genç çiftlere oranla daha saldırgan tedaviler uygulanmaktadır.

YARIN: VARİKOSEL

PROF. DR. ÖZCAN ATAHAN - A'DAN Z'YE ERKEK SAĞLIĞI -1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL